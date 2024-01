Spectacle « Morphé » Comédie de Caen Caen, mardi 26 mars 2024.

La pièce s’ouvre par une adresse au public. Simon Falguières, seul en scène, joue Pierre. Pierre parle de sa mère Masha qui lui racontait une histoire de son passé. L’histoire de son grand père, Rezzo. Rezzo et Masha vivaient dans un autre pays. Masha était alors une enfant et c’était la guerre. Son père avait construit un théâtre en bois qu’il avait nommé La Baleine Bleue. Dans le ventre de ce théâtre à l’écart du monde et des rumeurs de la guerre, Rezzo devenait pour sa Masha une sorte de « clown cosmique » qui racontait la naissance du monde et cette pièce de paix, il l’avait appelée Morphē. Pour Simon Falguières, il s’agissait d’écrire une histoire de transmission et « un hommage aux inventeurs de mondes, de marionnettes, des petites formes qui ont créé dans le tumulte de la grande Histoire ». Parce qu’il voulait que Morphē puisse être vu par des enfants, la forme du conte s’est imposée. On pense à Pinocchio, pour la baleine. Rezzo est une sorte de Geppetto et son nom rappelle aussi celui du grand marionnettiste géorgien Rezo Gabriedze dont les créations ont enchanté le monde entier. Le décor, à la fois cabane, crâne, et boîte à magie ainsi qu’une musique comme venue des abysses participent du merveilleux : Morphē est « un hymne visuel et poétique à la beauté de la nature et à la magie de notre présence sur terre ». Après l’épopée que fut Nid de cendres, Simon Falguières revient à une forme plus dépouillée et ramassée. Dans ce ventre-théâtre il fait le clown, retrouve son âme d’enfant, et nous la nôtre.

