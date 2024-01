Spectacle « Auteurs en Tandem » Comédie de Caen Caen, jeudi 14 mars 2024.

Spectacle « Auteurs en Tandem » Comédie de Caen Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 15:00:00

fin : 2024-03-14

Avec Auteurs en tandem, cinq partenaires s’associent pour favoriser la rencontre entre auteurs de cirque et auteurs de théâtre, afin qu’ils interrogent ensemble le rapport au texte et à la parole dans les œuvres de cirque et le rapport au langage du corps dans l’écriture dramatique. Ce dispositif permet la rencontre de deux duos d’auteurs qui se sont réunis pour partager leurs imaginaires et mener ensemble une recherche d’écriture croisée. Pour sa troisième édition, Auteurs en tandem a choisi les duos Eleonora Gimenez (cirque) et Julie Aminthe (théâtre), Edward Aleman (cirque) et Eva Doumbia (théâtre).

Auteurs en tandem est un dispositif proposé par ARTCENA, La Plateforme 2 Pôles cirque en Normandie – La Brèche à Cherbourg et le Cirque-théâtre d’Elbeuf, La Comédie de Caen – CDn de normandie, l’Azimut – Pôle national Cirque d’Île-de-France, La Chartreuse – Centre national des écritures du Spectacle – Villeneuve-lès-Avignon dans le cadre du festival SPRING.

Source : Comédie de Caen

Avec Auteurs en tandem, cinq partenaires s’associent pour favoriser la rencontre entre auteurs de cirque et auteurs de théâtre, afin qu’ils interrogent ensemble le rapport au texte et à la parole dans les œuvres de cirque et le rapport au langage du corps dans l’écriture dramatique. Ce dispositif permet la rencontre de deux duos d’auteurs qui se sont réunis pour partager leurs imaginaires et mener ensemble une recherche d’écriture croisée. Pour sa troisième édition, Auteurs en tandem a choisi les duos Eleonora Gimenez (cirque) et Julie Aminthe (théâtre), Edward Aleman (cirque) et Eva Doumbia (théâtre).

Auteurs en tandem est un dispositif proposé par ARTCENA, La Plateforme 2 Pôles cirque en Normandie – La Brèche à Cherbourg et le Cirque-théâtre d’Elbeuf, La Comédie de Caen – CDn de normandie, l’Azimut – Pôle national Cirque d’Île-de-France, La Chartreuse – Centre national des écritures du Spectacle – Villeneuve-lès-Avignon dans le cadre du festival SPRING.

Source : Comédie de Caen

.

Comédie de Caen 32 Rue des Cordes

Caen 14000 Calvados Normandie accueil@comediecaen.fr



L’événement Spectacle « Auteurs en Tandem » Caen a été mis à jour le 2024-01-15 par OT Caen la Mer