Gentle Unicorn – Chiara Bersani Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie Caen, mercredi 21 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 20:00:00

fin : 2024-02-21

La licorne a la grande singularité d’être une créature mythologique sans mythe, sans rien qui puisse fonder ou justifier son existence. À ce titre, elle est une page blanche sur laquelle projeter toutes sortes de significations et affects. En un parallèle assumé avec la notion de corps politique, l’idée que chaque personne prend la responsabilité de dessiner l’image que le monde aura d’elle, Chiara Bersani entend donner un amour, une histoire et un choix à une créature que les humains ont malmenée : au fil des siècles, elle a changé de forme, de pères (de créature païenne à symbole du pape) et de sens (guérisseuse magique, gardienne de la chasteté des filles, défenseuse de l’idéologie catholique) jusqu’à devenir une icône pop contemporaine. Chiara Bersani, danseuse mesurant 98 centimètres, s’autoproclame chair, muscles et os de la licorne, lui donne son souffle et ses yeux au fil d’un dialogue délicat. Elle donne ainsi voix aux questions essentielles qui traversent la licorne : pourquoi j’existe ? Suis-je bonne ou mauvaise ? Si demain tu me trouvais dans ton jardin, que ferais-tu ? Où est mon amour ? Sa présence sur scène, déployée en une série de mouvements et gestes simples, est une première réponse, délicate et subtile.

Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie 13 rue du Carel

Caen 14000 Calvados Normandie



