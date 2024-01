Le cycle « Pratiquer l’exposition » Impasse Duc Rollon Caen, samedi 19 octobre 2024.

Le cycle « Pratiquer l’exposition » Impasse Duc Rollon Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19 15:00:00

fin : 2024-10-19 17:00:00

Pour la troi­sième année, le ccn et l’Artothèque s’associent pour pro­po­ser trois ren­dez-vous dans l’année invi­tant le public à « incor­po­rer » une exposition.

« Pra­ti­quer l’exposition », c’est quoi ?

Le public est invi­té à une visite com­men­tée de l’exposition (envi­ron 30mn’) à l’Artothèque de Caen, sui­vi d’un ate­lier de pra­tique cor­po­relle mené par un·e artiste pro­po­sé par le centre cho­ré­gra­phique. A tra­vers cette expé­rience sen­sible, ouverte à tous et toutes, il s’agit de se retrou­ver autour de notre désir de danse et de cette inter­ro­ga­tion : com­ment nos corps peuvent-ils habiter/hanter l’exposition ? À par­tir d’exercices d’expérimentations, nous construi­rons ensemble une occu­pa­tion éphé­mère du lieu.Same­di 03 février 2024

de 15h à 17h

avec Flo­ren­tin Ginot : autour de l’ex­po­si­tion de Suzanne Hus­ky « Cas­tor, l’a­mant de la rivière »

30 minutes visite gui­dée de l’ex­po­si­tion puis 1h30 d’atelierSame­di 27 avril 2024

de 15h à 17h

avec Cla­ris­sa Bau­mann : Expo­si­tion de Auré­lie Fer­ruel & Flo­ren­tine Guédon

30 minutes visite gui­dée de l’ex­po­si­tion puis 1h30 d’atelierSame­di 19 octobre 2024

de 15h à 17h

avec Chris­tine Arman­ger : Expo­si­tion de Eric Tabu­chi & Nel­ly Monnier

30 minutes visite gui­dée de l’ex­po­si­tion puis 1h30 d’atelier

Pour la troi­sième année, le ccn et l’Artothèque s’associent pour pro­po­ser trois ren­dez-vous dans l’année invi­tant le public à « incor­po­rer » une exposition.

« Pra­ti­quer l’exposition », c’est quoi ?

Le public est invi­té à une visite com­men­tée de l’exposition (envi­ron 30mn’) à l’Artothèque de Caen, sui­vi d’un ate­lier de pra­tique cor­po­relle mené par un·e artiste pro­po­sé par le centre cho­ré­gra­phique. A tra­vers cette expé­rience sen­sible, ouverte à tous et toutes, il s’agit de se retrou­ver autour de notre désir de danse et de cette inter­ro­ga­tion : com­ment nos corps peuvent-ils habiter/hanter l’exposition ? À par­tir d’exercices d’expérimentations, nous construi­rons ensemble une occu­pa­tion éphé­mère du lieu.Same­di 03 février 2024

de 15h à 17h

avec Flo­ren­tin Ginot : autour de l’ex­po­si­tion de Suzanne Hus­ky « Cas­tor, l’a­mant de la rivière »

30 minutes visite gui­dée de l’ex­po­si­tion puis 1h30 d’atelierSame­di 27 avril 2024

de 15h à 17h

avec Cla­ris­sa Bau­mann : Expo­si­tion de Auré­lie Fer­ruel & Flo­ren­tine Guédon

30 minutes visite gui­dée de l’ex­po­si­tion puis 1h30 d’atelierSame­di 19 octobre 2024

de 15h à 17h

avec Chris­tine Arman­ger : Expo­si­tion de Eric Tabu­chi & Nel­ly Monnier

30 minutes visite gui­dée de l’ex­po­si­tion puis 1h30 d’atelier

.

Impasse Duc Rollon Artothèque de Caen

Caen 14000 Calvados Normandie



L’événement Le cycle « Pratiquer l’exposition » Caen a été mis à jour le 2024-01-15 par OT Caen la Mer