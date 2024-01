Jeunesse, réenchante le monde de demain MoHo Caen, jeudi 1 février 2024.

Jeunesse, réenchante le monde de demain MoHo Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 19:00:00

fin : 2024-02-01 20:30:00

En présence de l’actrice Lucie Lucas, cette soirée invite à célébrer la puissance des jeunes générations et à mettre en lumière leurs initiatives positives.

Au cœur de l’événement, Lucie Lucas, actrice engagée et personnalité inspirante, partagera son parcours et son expérience dans le monde du cinéma, mais également son implication dans des causes qui lui tiennent à cœur. Elle évoquera l’importance des nouveaux imaginaires dans la construction d’une société plus inclusive et durable.

Au programme :

– Projection de témoignages positifs découvrez des récits touchants mettant en lumière le pouvoir de l’action et de la solidarité chez les jeunes.

– Entretien exclusif avec Lucie Lucas

– Rencontres et échanges interagissez avec d’autres publics, élargissez votre réseau et discutez des idées qui vous tiennent à cœur.

L’événement sera également rythmé par la clôture de la seconde édition du programme MoHo4Young et le lancement de la saison 3 de l’appel à projets visant à soutenir des nouveaux projets d’intérêt général à utilité environnementale ou sociétale portés par des 8-30 ans.

Pour l’occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir les lauréats de l’année 2023. Ensemble, nous plongerons dans l’univers de leurs divers engagements sociaux et environnementaux, mettant en lumière les récits inspirants qui émanent de leurs actions.

Rejoignez-nous pour une soirée inspirante qui célèbre la jeunesse, ses engagements et les nouveaux imaginaires qui façonnent notre avenir.

.

MoHo 16 bis quai Amiral Hamelin

Caen 14000 Calvados Normandie moho4young@moho.co



L’événement Jeunesse, réenchante le monde de demain Caen a été mis à jour le 2024-01-19 par OT Caen la Mer