Projet Sénégal “Retour de Thiès” MJC du Chemin-Vert – Le Sillon Caen, mercredi 31 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 19:00:00

fin : 2024-01-31 20:30:00

Le groupe de jeunes du projet Sénégal vous invite à découvrir le documentaire réalisé pendant leur séjour à Thiès en octobre 2023.

• Le projet :

Du 26 Octobre au 04 Novembre 2023, 13 jeunes âgés de 14 à 16 ans habitant le quartier du Chemin Vert ont effectué un séjour à Thiès au Sénégal.

Accompagnés par la MJC du Chemin Vert, les jeunes ont participé à toutes les étapes de préparation telles que les actions d’autofinancement (nettoyage de voitures, buvettes, tombola, organisation d’événements), la présentation de leur projet devant différents organismes, des échanges avec des personnes ayant une bonne connaissance du Sénégal et le programme des activités sur place.

Sur place les jeunes ont pu découvrir la culture sénégalaise en échangeant avec les familles du CEEDD (Centre d’Ecoute et d’Encadrement pour un Développement Durable) et des habitants de Thiès. Ils ont été initiés à l’agriculture en compagnie d’un groupement de femmes associé au CEEDD et participé à des animations culturelles en commun avec de jeunes thiessois. La visite de la réserve de Bandia, de l’île de Gorée, du musée des civilisations noires à Dakar, la nuit passée sur l’île de Ngor, la promenade en pirogue sur la Somone ainsi que la découverte de la mangrove ont permis aux jeunes de profiter de la richesse culturelle de ce pays.

• Le documentaire :

Un documentaire vidéo a été produit par le réalisateur caennais Jean-Jacques Lion pour partager ces moments avec d’autres jeunes et habitants du quartier dans le cadre d’une soirée de restitution au Sillon le mercredi 31 janvier à 19h. La projection sera suivi d’un échange avec les jeunes du groupe qui partageront leur expérience avec le public.

• Plus d’infos :

– Gratuit – Tout public.

– Par ici pour découvrir tous les évènements du Sillon : https://mjc-cheminvert.fr/spectacles

MJC du Chemin-Vert – Le Sillon 1 rue d’Isigny

Caen 14000 Calvados Normandie mjc-cheminvert@wanadoo.fr



