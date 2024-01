Dulciné “Ciné-concert dont vous êtes le héros” MJC du Chemin-Vert – Le Sillon Caen, vendredi 26 janvier 2024.

Dulciné “Ciné-concert dont vous êtes le héros” MJC du Chemin-Vert – Le Sillon Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 16:30:00

fin : 2024-01-26 18:00:00

La Cie Dulciné vous invite à découvrir une étape de travail de leur ciné-concert participatif “Ciné-Concert dont vous êtes le héros” le vendredi 26 janvier à 17h au Sillon. Un goûter sera proposé aux enfants dès 16h30 dans le hall du Sillon.

• Le ciné-concert dont vous êtes le héros :

Sapritch et M. Lugué (à la guitare) débutent un ciné-concert. À l’écran est projeté un film réalisé par Sapritch. La musique du film est jouée en direct, dans la tradition des films muets du début du XXe siècle.

Rapidement, Sapritch et M. Lugué sont confrontés à un problème technique : le film n’a plus de bande sonore ! Débrouillard, Sapritch sollicite alors le public pour bruiter son film : pluie, tonnerre, chevaux, bruit de sabots, foule, ou encore doublage de voix !

Sapritch fait répéter les spectateurs pour jouer la bande sonore en direct. Il espère ainsi pouvoir mener à son terme ce drôle de spectacle ! Un ciné-concert où chaque représentation est vraiment unique !

• Dulciné :

La compagnie Dulciné est une compagnie de spectacle vivant spécialisée dans les ciné-concerts.

Pendant la diffusion d’un film, des musiciens bruitent et jouent en direct leurs partitions dans la tradition des films muets du début du XXème siècle.

• Plus d’infos :

– À partir de 7 ans.

– Prix libre (au chapeau)

– Goûter offert à partir de 16h30 dans le hall du Sillon.

– Par ici pour découvrir tous les évènements du Sillon : https://mjc-cheminvert.fr/spectacles

La Cie Dulciné vous invite à découvrir une étape de travail de leur ciné-concert participatif “Ciné-Concert dont vous êtes le héros” le vendredi 26 janvier à 17h au Sillon. Un goûter sera proposé aux enfants dès 16h30 dans le hall du Sillon.

• Le ciné-concert dont vous êtes le héros :

Sapritch et M. Lugué (à la guitare) débutent un ciné-concert. À l’écran est projeté un film réalisé par Sapritch. La musique du film est jouée en direct, dans la tradition des films muets du début du XXe siècle.

Rapidement, Sapritch et M. Lugué sont confrontés à un problème technique : le film n’a plus de bande sonore ! Débrouillard, Sapritch sollicite alors le public pour bruiter son film : pluie, tonnerre, chevaux, bruit de sabots, foule, ou encore doublage de voix !

Sapritch fait répéter les spectateurs pour jouer la bande sonore en direct. Il espère ainsi pouvoir mener à son terme ce drôle de spectacle ! Un ciné-concert où chaque représentation est vraiment unique !

• Dulciné :

La compagnie Dulciné est une compagnie de spectacle vivant spécialisée dans les ciné-concerts.

Pendant la diffusion d’un film, des musiciens bruitent et jouent en direct leurs partitions dans la tradition des films muets du début du XXème siècle.

• Plus d’infos :

– À partir de 7 ans.

– Prix libre (au chapeau)

– Goûter offert à partir de 16h30 dans le hall du Sillon.

– Par ici pour découvrir tous les évènements du Sillon : https://mjc-cheminvert.fr/spectacles

.

MJC du Chemin-Vert – Le Sillon 1 rue d’Isigny

Caen 14000 Calvados Normandie mjc-cheminvert@wanadoo.fr



L’événement Dulciné “Ciné-concert dont vous êtes le héros” Caen a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Caen la Mer