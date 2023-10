Stage Danse sur musique Klezmer – Festival Drom’n’Klez Caem Dieulefit, Dieulefit (26) Stage Danse sur musique Klezmer – Festival Drom’n’Klez Caem Dieulefit, Dieulefit (26), 14 octobre 2023, . Stage Danse sur musique Klezmer – Festival Drom’n’Klez Samedi 14 octobre, 10h00 Caem Dieulefit, Dieulefit (26) 15€ 10h30-13h00 Stages au CAEM Stage de danse sur musiques klezmer avec Carmelina Aubert et l’atelier Klezmer du CAEM

15 € – inscription : carmelina.aubert@sfr.fr

Restitution à 20h à la Halle de Dieulefit ! source : événement Stage Danse sur musique Klezmer – Festival Drom’n’Klez publié sur AgendaTrad Caem Dieulefit, Dieulefit (26) 2, Rue des Ecoles

Caem Dieulefit, 26220 Dieulefit, France

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T14:00:00+02:00

