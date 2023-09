Stage Danses du Monde Caem Dieulefit, Dieulefit (26) Stage Danses du Monde Caem Dieulefit, Dieulefit (26), 30 septembre 2023, . Stage Danses du Monde Samedi 30 septembre, 14h30 Caem Dieulefit, Dieulefit (26) 20 Danses traditionnelles et plus récentes, avec spécialité danses d’Israël. Un samedi par mois au CAEM de Dieulefit Dates 2023-202423 septembre,30 septembre, 11 novembre, 9 décembre, prochaines dates à venir. Prix du stage 20 € la séance (+5€ d’adhésion ponctuelle pour les non-adhérents) Renseignements auprès de Carmélina : 06 14 11 14 23Inscriptions au secrétariat du CAEM : 04 75 52 06 44 source : événement Stage Danses du Monde publié sur AgendaTrad Caem Dieulefit, Dieulefit (26) 2, Rue des Ecoles

