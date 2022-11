Stages Danses du Monde Caem Dieulefit, Dieulefit (26)

Stages Danses du Monde Caem Dieulefit, Dieulefit (26), 19 novembre 2022, . Stages Danses du Monde Samedi 19 novembre, 14h30 Caem Dieulefit, Dieulefit (26)

20 euros et 5 euros

avec Carmélina AUBERT Caem Dieulefit, Dieulefit (26) 2, Rue des Ecoles Caem Dieulefit, 26220 Dieulefit, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39580 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Les ateliers de Danses du monde reprennent au CAEM de Dieulefit 1 samedi par mois de 14h30 à 17h30 avec Carmélina AUBERT ! La prochaine séance aura lieu le samedi 19 novembre 2022. Vive la danse et la musique au pays de Dieulefit-Bourdeaux ! Calendrier 2022-2023 : Samedi 19 novembre

Samedi 3 décembre

Samedi 14 janvier

Samedi 25 février

Samedi 25 mars

Samedi 29 avril

Samedi 13 mai

Samedi 10 juin source : événement Stages Danses du Monde publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T14:30:00+01:00

2022-11-19T17:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Caem Dieulefit, Dieulefit (26) Adresse 2, Rue des Ecoles Caem Dieulefit, 26220 Dieulefit, France Age maximum 110 lieuville Caem Dieulefit, Dieulefit (26)

Caem Dieulefit, Dieulefit (26) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//