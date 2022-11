Stage Choeur Médiéval Caem Dieulefit, Dieulefit (26)

avec Pierre-Marie CHEMLA Caem Dieulefit, Dieulefit (26) 2, Rue des Ecoles Caem Dieulefit, 26220 Dieulefit, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39582 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dès ce 19 novembre, le CAEM propose un stage « Chœur médiéval » sous la direction de Pierre-Marie CHEMLA pour explorer cette fascinante époque musicale sous des formes monodiques, polyphoniques, profanes et sacrées ! Un samedi par mois de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Ce chœur est ouvert à tous les amateurs intéressés par ce répertoire et prêts à s’engager sur l’ensemble des dates. N’hésitez à pas à contacter Pierre-Marie CHEMLA pour davantage de précisions sur le programme et venez vous inscrire au secrétariat du CAEM ! Tarif : 180€ + 20€ pour les non-adhérents CAEM. source : événement Stage Choeur Médiéval publié sur AgendaTrad

