Cadouin fête son printemps #en forêt Le Buisson-de-Cadouin, dimanche 24 mars 2024.

Les associations du village fêtent l’arrivée du printemps par un week-end d’animations sur le thème de la forêt ! Un week-end festif avec au programme du cinéma, une soirée conte, un colloque, des randonnées et fête du pain Réservez votre date ! Ce dimanche à partir de 9h30, rendez-vous pour deux randonnées au choix, 5 et 10 km dans la forêt. A midi amenez vos couverts et votre repas à partager. Viande fournie par l’Amicale des chasseurs de Cadouin, vente de pain du four de l’auberge de jeunesse au profit de l’association Lumières d’Automne pour les résidents de l’EHPAD. .

Le Bourg

Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

