Visite libre de la cadole du chemin des Moulins Cadole du chemin des Moulins Saint-Clément-sur-Guye, 16 septembre 2023, Saint-Clément-sur-Guye.

Visite libre de la cadole du chemin des Moulins 16 et 17 septembre Cadole du chemin des Moulins Entrée libre

Découvrez cette cadole, ou cabane en pierre sèche, située entre les deux anciens moulins à vent de Saint-Clément-sur-Guye, en bordure du chemin, à l’entrée d’un champ. C’est un bâtiment en forme d’appentis couvert d’un toit à une seule pente. Ses pignons sont parallèles au chemin et son gouttereau-façade donne sur l’entrée du champ. Cette cadole a été restaurée en juillet et en août 2014 grâce à un stage d’initiation à la construction en pierre sèche, organisé conjointement par Maisons paysannes de France et l’Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye.

Plus d’informations : https://www.stclement-patrimoine.org/stage_construction_ps_2014.htm

Cadole du chemin des Moulins Chemin des Moulins, 71460 Saint-Clément-sur-Guye Saint-Clément-sur-Guye 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.stclement-patrimoine.org/stage_construction_ps_2014.htm [{« link »: « https://www.stclement-patrimoine.org/stage_construction_ps_2014.htm »}] La cadole est un bâtiment en forme d’appentis couvert d’un toit à une seule pente. Ses pignons sont parallèles au chemin et son gouttereau-façade donne sur l’entrée du champ. Le plan de l’intérieur est en forme de quadrilatère trapézoïdal (profondeur : 2,25 m, largeur maximale : 1,82 m, largeur minimale : 1,66 m). Les parois sont d’épaisseur régulière : entre 0,55 m et 0,65 m. L’entrée s’ouvre à l’angle du gouttereau-façade et du pignon côté chemin. Elle était fermée par une porte en bois, déjà disparue dans les années 1970. Le gouttereau-façade fait 1,65 m de haut, le gouttereau opposé 2,20 m. Une vaste dalle d’un seul tenant couvre les deux tiers de l’édifice, s’appuyant sur le gouttereau-façade et les pignons. La dalle, épaisse de 7 à 8 cm, a son égout rainuré d’une rigole pour l’évacuation des eaux de pluie. On note les aménagements suivants : une banquette de dalles saillantes encastrées dans les parois dans la partie gauche de l’édifice en entrant ; un regard ou un orifice de ventilation dans le pignon côté champ (formé par un encadrement de quatre dallettes). Cette cadole a été restaurée en juillet et en août 2014 grâce à un stage d’initiation à la construction en pierre sèche, organisé conjointement par Maisons paysannes de France et l’Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye