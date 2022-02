CADO : Présentation de la saison 2022-2023 du CADO La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

CADO : Présentation de la saison 2022-2023 du CADO La Médiathèque, 18 mai 2022, Orléans. CADO : Présentation de la saison 2022-2023 du CADO

La Médiathèque, le mercredi 18 mai à 18:00

Emotions, rires et surprises en perspective… Christophe Lidon, son directeur, sera heureux de dévoiler ses coups de cœur et partagera la scène avec une création inattendue faisant la part belle à la lecture. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/) . Comme à son habitude, le CADO – Centre National de Création Orléans-Loiret – vous donne rendez-vous, au mois de mai, pour présenter sa prochaine saison théâtrale. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T18:00:00 2022-05-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque Gambetta, Orléans Ville Orléans lieuville La Médiathèque Orléans Departement Loiret

La Médiathèque Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

CADO : Présentation de la saison 2022-2023 du CADO La Médiathèque 2022-05-18 was last modified: by CADO : Présentation de la saison 2022-2023 du CADO La Médiathèque La Médiathèque 18 mai 2022 La Médiathèque Orléans orléans

Orléans Loiret