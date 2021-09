Cadillon Cadillon Cadillon, Pyrénées-Atlantiques Cadillon en fête ! Cadillon Cadillon Catégories d’évènement: Cadillon

Cadillon en fête ! Cadillon, 18 septembre 2021

Cadillon Pyrénées-Atlantiques Cadillon 0 0 EUR 8h/12h : concours de pêche

14h/18h : concours de pétanque

14h/17h : concours de belotte et scrabble.

Nombreux lots à gagner.

Restauration rapide et boisson de 8h à 18h.

Jeux pour les enfants tout l’après-midi.

