Chantier nature pelouses sèches Cadillon Cadillon Catégories d’Évènement: Cadillon

Pyrénées-Atlantiques Chantier nature pelouses sèches Cadillon Cadillon, 30 septembre 2023, Cadillon. Chantier nature pelouses sèches Samedi 30 septembre, 10h00 Cadillon Inscription obligatoire Au cours d’une journée sur les pelouses sèches du coteau de Lembeye, vous participerez au maintien de ces milieux remarquables : coupe de petits ligneux, coupe de bambous, export de déchets verts.

Pique-nique tiré du sac

Un temps de découverte des milieux sera proposé par les chargées de mission du Conservatoire. Cadillon 64330 CADILLON Cadillon 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 65 74 79 »}, {« type »: « email », « value »: « c.malraison@cen-na.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T16:00:00+02:00

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T16:00:00+02:00 chantier pelouses CEN NA Détails Catégories d’Évènement: Cadillon, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Cadillon Adresse 64330 CADILLON Ville Cadillon Departement Pyrénées-Atlantiques Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Cadillon Cadillon

Cadillon Cadillon Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cadillon/