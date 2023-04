Croisière « escale bordelaise » Ponton Eiffel, 30 septembre 2023, Cadillac.

Croisière d’une durée de 5 heures environ, départ de Cadillac à destination de Bordeaux avec buffet « Gascon » et une animation musicale..

2023-09-30 à ; fin : 2023-09-30 18:00:00. EUR.

Ponton Eiffel Rue du Port

Cadillac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Cruise of about 5 hours, departure from Cadillac to Bordeaux with « Gascon » buffet and musical entertainment.

Crucero de unas 5 horas, salida de Cadillac hacia Burdeos con buffet « gascón » y animación musical.

Ca. 5-stündige Kreuzfahrt von Cadillac nach Bordeaux mit « Gascon »-Buffet und musikalischer Unterhaltung.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Cadillac-Podensac