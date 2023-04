Le Banquet au Château ducal de Cadillac Château Ducal, 1 juillet 2023, Cadillac.

Dans les cuisines, vivez une expérience sonore inédite qui éveillera votre sens comme jamais : ouvrez grand vos oreilles avec le studio Tamanoir.

Dès 7 ans ; 40 minutes..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . EUR.

Château Ducal Place de la Libération

Cadillac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



In the kitchens, live a unique sound experience that will awaken your senses like never before: open your ears wide with the Tamanoir studio.

From 7 years old; 40 minutes.

En las cocinas, disfrute de una experiencia sonora única que despertará sus sentidos como nunca: abra bien los oídos con el estudio Tamanoir.

A partir de 7 años; 40 minutos.

Erleben Sie in den Küchen ein neuartiges Klangerlebnis, das Ihre Sinne wie nie zuvor anregt: Öffnen Sie Ihre Ohren weit mit dem Studio Tamanoir.

Ab 7 Jahren; 40 Minuten.

Mise à jour le 2023-03-17 par OT Cadillac-Podensac