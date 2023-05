Marchons pour leurs coeurs Rue Porte de la Mer, 28 mai 2023, Cadillac.

Marche Cadillac-sur-Garonne, dimanche 28 mai 2023, 2ème édition – 3 circuits : 6,12, et 18km

Cadillac, Loupiac, Omet, Cadillac

Au profit de La Chaine de l’espoir : www.chainedelespoir.org

Parcours 18 km : départ 8h30 Porte de la Mer Cadillac-sur-Garonne

Parcours 12 km : départ 9h Porte de la Mer Cadillac-sur-Garonne

Parcours 6 km : départ 9h30 Porte de la Mer Cadillac-sur-Garonne

Arrivée : Maison des Vins la Closière avec apéritif offert

Concours photos du patrimoine, de la faune et de la flore.

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . .

Rue Porte de la Mer

Cadillac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Cadillac-sur-Garonne walk, Sunday, May 28, 2023, 2nd edition – 3 circuits: 6,12, and 18km

Cadillac, Loupiac, Omet, Cadillac

For the benefit of La Chaine de l’espoir : www.chainedelespoir.org

18 km route: departure at 8:30 am Porte de la Mer Cadillac-sur-Garonne

12 km course: start at 9am Porte de la Mer Cadillac-sur-Garonne

6 km course: start at 9:30 am Porte de la Mer Cadillac-sur-Garonne

Finish: Maison des Vins la Closière with aperitif offered

Photo contest of heritage, fauna and flora

Marcha Cadillac-sur-Garonne, domingo 28 de mayo de 2023, 2ª edición – 3 circuitos: 6, 12, y 18km

Cadillac, Loupiac, Omet, Cadillac

A beneficio de La Chaine de l’espoir: www.chainedelespoir.org

Recorrido de 18 km: salida a las 8h30 Porte de la Mer Cadillac-sur-Garonne

Recorrido de 12 km: salida a las 9h Porte de la Mer Cadillac-sur-Garonne

Recorrido de 6 km: salida a las 9.30 h Porte de la Mer Cadillac-sur-Garonne

Llegada: Maison des Vins la Closière con aperitivo

Concurso de fotografía sobre el patrimonio, la fauna y la flora

Wanderung Cadillac-sur-Garonne, Sonntag, 28. Mai 2023, 2. Ausgabe – 3 Strecken: 6, 12, und 18km

Cadillac, Loupiac, Omet, Cadillac

Zu Gunsten von La Chaine de l’espoir: www.chainedelespoir.org

18 km Strecke: Start 8.30 Uhr Porte de la Mer Cadillac-sur-Garonne

12 km-Strecke: Start 9 Uhr Porte de la Mer Cadillac-sur-Garonne

6-km-Strecke: Start 9.30 Uhr Porte de la Mer Cadillac-sur-Garonne

Ziel: Maison des Vins la Closière mit kostenlosem Aperitif

Fotowettbewerb zum Kulturerbe, zur Fauna und Flora

Mise à jour le 2023-04-18 par OT Cadillac-Podensac