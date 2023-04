Croisière Papille et pupilles Ponton Eiffel, 26 mai 2023, Cadillac.

Croisière commentée par le capitaine durant laquelle vous bénéficierez d’une vue panoramique, soit en cabine confortablement installé ou au grand air sur le pont supérieur. Un verre de vin local ou un jus de fruit vous sera servi (au choix).

Possibilité de se restaurer à bord (réservation obligatoire jusqu’à 48 heures avant)..

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 15:45:00. EUR.

Ponton Eiffel Rue du Port

Cadillac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Cruise commented by the captain during which you will enjoy a panoramic view, either in a comfortable cabin or in the open air on the upper deck. A glass of local wine or a fruit juice will be served (your choice).

Possibility to eat on board (reservation required until 48 hours before).

Crucero comentado por el capitán durante el cual disfrutará de una vista panorámica, ya sea en un cómodo camarote o al aire libre en la cubierta superior. Se servirá una copa de vino local o un zumo de frutas (a elegir).

Posibilidad de comer a bordo (reserva obligatoria con 48 horas de antelación).

Vom Kapitän kommentierte Kreuzfahrt, während der Sie einen Panoramablick genießen können, entweder in einer gemütlichen Kabine oder an der frischen Luft auf dem Oberdeck. Ein Glas lokalen Weins oder ein Fruchtsaft wird Ihnen serviert (nach Wahl).

Es besteht die Möglichkeit, an Bord zu essen (Reservierung bis 48 Stunden vorher erforderlich).

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Cadillac-Podensac