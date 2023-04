Croisière Vigneronne Ponton Eiffel, 25 mai 2023, Cadillac.

Croisière de 2 heures environ où vous pourrez découvrir différents cépages qui vous seront présentés par les viticulteurs locaux..

2023-05-25 à ; fin : 2023-05-25 20:30:00. EUR.

Ponton Eiffel Rue du Port

Cadillac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Cruise of about 2 hours where you can discover different grape varieties that will be presented to you by the local wine growers.

Un crucero de unas 2 horas en el que podrá descubrir diferentes variedades de uva que le presentarán los viticultores locales.

Ca. 2-stündige Bootsfahrt, auf der Sie verschiedene Rebsorten kennen lernen, die Ihnen von den örtlichen Winzern vorgestellt werden.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Cadillac-Podensac