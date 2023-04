Croisière Papille et pupilles du mercredi Ponton Eiffel, 24 mai 2023, Cadillac.

1h30 de navigation avec diffusion de musique avec collation (3 bouchées sucrées, une boisson chaude). A destination des associations pour des privatisations mais aussi ouvert aux individuels (dans la limite des places disponibles)..

2023-05-24 à ; fin : 2023-05-24 18:00:00. EUR.

Ponton Eiffel Rue du Port

Cadillac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



1h30 of navigation with music broadcasting and snack (3 sweet bites, a hot drink). For associations for privatizations but also open to individuals (within the limits of available places).

1h30 de navegación con música y un tentempié (3 bocadillos dulces, una bebida caliente). Dirigido a asociaciones para privatizaciones pero también abierto a particulares (según disponibilidad).

1,5 Stunden Navigation mit Musikwiedergabe mit Snacks (3 süße Häppchen, ein heißes Getränk). Für Vereine zur Privatisierung bestimmt, aber auch für Einzelpersonen offen (im Rahmen der verfügbaren Plätze).

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Cadillac-Podensac