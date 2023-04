Croisière Découverte Ponton Eiffel, 14 mai 2023, Cadillac.

Croisière d’une durée de 2 heures environ dédiée aux familles, aux amis, vous pourrez découvrir notre patrimoine fluvial et terrestre en vous délectant d’un verre de notre terroir viticole et vous restaurer avec nos formules gourmandes..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 14:00:00. EUR.

Ponton Eiffel Rue du Port

Cadillac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The cruise lasts about 2 hours and is dedicated to families and friends. You can discover our river and land heritage while enjoying a glass of our wine region and eating with our gourmet formulas.

Un crucero de unas 2 horas dedicado a familias y amigos, en el que podrá descubrir nuestro patrimonio fluvial y terrestre mientras disfruta de una copa de nuestra región vinícola y come con nuestras fórmulas gourmet.

Auf dieser etwa zweistündigen Kreuzfahrt für Familien und Freunde können Sie bei einem Glas Wein aus unserem Weinanbaugebiet unser Fluss- und Landkulturerbe entdecken und sich mit unseren Feinschmeckerangeboten stärken.

