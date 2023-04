Passage du Trail OXFAM Trailwalker, 13 mai 2023, Cadillac.

Passage du trail solidaire organisé par Oxfam ; Votre défi : parcourir 100 kilomètres en équipe de 4 et en moins de 30 heures.

Une marche de jour et de nuit sans relais, entre les Landes Girondines et l’Entre-Deux Mers. Ici, collines et rivières, côtoient forêts de chênes et vignobles, terrains fertiles depuis la nuit des temps d’un patrimoine culturel tout aussi varié. Destination de prédilection, ce territoire cumule tous les atouts : un paysage à couper le souffle tant la nature y est belle et une terre empreinte d’histoire à explorer tout au long du parcours du Trailwalker Oxfam. Cet événement solidaire a pour but de financer les actions de solidarité internationale d’Oxfam France contre la pauvreté..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-14 03:30:00. .

Cadillac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Passage of the solidarity trail organized by Oxfam; Your challenge: to cover 100 kilometers in teams of 4 and in less than 30 hours.

A day and night walk without relay, between the Landes Girondines and the Entre-Deux Mers. Here, hills and rivers rub shoulders with oak forests and vineyards, fertile grounds for a cultural heritage just as varied since the dawn of time. A favorite destination, this territory combines all the assets: a breathtaking landscape so beautiful and a land full of history to be explored along the Oxfam Trailwalker route. This solidarity event aims to finance Oxfam France?s international solidarity actions against poverty.

Paso del sendero solidario organizado por Oxfam; Su reto: recorrer 100 kilómetros en equipos de 4 personas y en menos de 30 horas.

Una marcha diurna y nocturna sin relevos, entre las Landas Girondinas y el Entre-Deux Mers. Aquí, colinas y ríos se codean con bosques de robles y viñedos, terreno fértil para un patrimonio cultural igualmente variado desde la noche de los tiempos. Destino predilecto, esta zona reúne todas las bazas: un paisaje impresionante, de tanta belleza natural, y una tierra llena de historia que explorar a lo largo de la ruta Oxfam Trailwalker. Este evento solidario tiene como objetivo financiar las acciones de solidaridad internacional de Oxfam Francia contra la pobreza.

Durchgang des von Oxfam organisierten Solidaritäts-Trails; Ihre Herausforderung: Legen Sie 100 Kilometer in einem Viererteam und in weniger als 30 Stunden zurück.

Eine Tag- und Nachtwanderung ohne Zwischenstopps, zwischen den Landes Girondines und dem Entre-Deux Mers. Hier treffen Hügel und Flüsse auf Eichenwälder und Weinberge, die seit jeher ein fruchtbares Terrain für ein ebenso vielfältiges Kulturerbe darstellen. Die Region ist ein beliebtes Reiseziel und bietet alles, was das Herz begehrt: eine atemberaubende Landschaft, in der die Natur so schön ist, und ein geschichtsträchtiges Land, das es auf dem Oxfam Trailwalker zu erkunden gilt. Die Veranstaltung dient der Finanzierung der internationalen Solidaritätsaktionen von Oxfam France gegen die Armut.

Mise à jour le 2023-03-01 par OT Cadillac-Podensac