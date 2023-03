Journée : La Garonne se donne en spectacle Cadillac OT Cadillac-Podensac Cadillac Catégories d’Évènement: Cadillac

Gironde Cadillac . 8 EUR Pendant 3 jours, au mois d’avril, la Garonne se donne en spectacle !

Des coefficients à plus de 100 nous garantissent des moments exceptionnels : 3 jours durant lesquels l’Office de Tourisme du Pays de Cadillac & de Podensac vous propose des programmes clé en main afin de profiter au mieux du MASCARET.

Jour 1 , avec au programme : Jeu de piste au Château de Portets suivi d'une rencontre avec Corentin Sauvaget pour une découverte de la flore (fabrication d'instruments de musique à partir de végetaux collectés) puis il vous expliquera le phénomène du Mascaret au moment du passage de la vague

+33 5 56 62 12 92

