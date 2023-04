Conférence : L’armée polonaise en France en 1939-1940 Cadets de Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Conférence : L’armée polonaise en France en 1939-1940 Cadets de Bretagne, 25 mai 2023, Rennes. Conférence : L’armée polonaise en France en 1939-1940 Jeudi 25 mai, 18h00, 18h30, 19h00 Cadets de Bretagne Entrée libre Plus de 22000 soldats polonais ont été rassemblée au camp de Coëtquidan et dans les communes voisines en 1939-1940. L’historien Jacques WIACEK rappellera dans quelles conditions cette armée polonaise a été regroupée en Bretagne. Il précisera ensuite son parcours et sa participation aux combats, ainsi que les relations établies avec la population locale.

Ce sera donc l’occasion de faire revivre cette page de l’histoire un peu oubliée et que l’exposition présentant les fresques de P.Drozdowicz réalisées en 2023 dans l’église de Comblessac rappelle à notre mémoire. Cette exposition a lieu au 139 rue d’Antrain à Rennes du 15 mai au 5 juin.

Jacques WIACEK est l'auteur du livre « L'Histoire de l'armée polonaise en France 1939-1940 « . Cadets de Bretagne 139 rue d'Antrain RENNES 35000 Rennes

