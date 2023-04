EXPOSITION De 22000 soldats polonais en Bretagne en 1940…aux fresques de P.DROZDOWICZ à Comblessac en 2023 Cadets de Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

EXPOSITION De 22000 soldats polonais en Bretagne en 1940…aux fresques de P.DROZDOWICZ à Comblessac en 2023 Cadets de Bretagne, 15 mai 2023, Rennes. EXPOSITION De 22000 soldats polonais en Bretagne en 1940…aux fresques de P.DROZDOWICZ à Comblessac en 2023 15 mai – 2 juin Cadets de Bretagne Entrée libre En 1939-40, 22000 soldats polonais sont regroupés au camp de Coëtquidan et dans les communes environnantes dont Comblessac. Pour remercier de leur accueil, des soldats polonais offrent une peinture de la vierge de Częstochowa à l’église de Comblessac…En 2023, le peintre P.Drozdowicz réalise dans cette église des fresques rappelant cet épisode de la vie locale et d’autres evenements du passé.

L’exposition rappelle cette page d’histoire de 1939-40 en Bretagne et présente les travaux et recherches de P.Drozdowicz, peintre de Poznan, pour réaliser ces fresques.

Une conférence de l’historien Jacques Wiacek , le jeudi 25 mai, à 18 H, aura lieu dans le cadre de cette exposition. Cadets de Bretagne 139 rue d’Antrain RENNES 35000 Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

