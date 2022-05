CADENZA POUR ECHELLES LINEAIRES Cans et Cévennes Cans et Cévennes Catégorie d’évènement: Cans-et-Cévennes

Cans et Cévennes Lozère EUR 7 Cans et Cévennes Le Collectif Archytas présente une œuvre pionnière mariant les échelles linéaires, la musique électro-acoustique, et la spatialisation du son. Vous pourrez découvrir une musique nouvelle, souvent planante, parfois déstabilisante, avec une pureté d’écoute très travaillée, qui interroge le temps et l’histoire de la musique.

CADENZA est une réflexion autour du Temps, de la mémoire.

