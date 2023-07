La fête des Cadeneaux Cadeneaux Les Pennes-Mirabeau, 14 juillet 2023, Les Pennes-Mirabeau.

Les Pennes-Mirabeau,Bouches-du-Rhône

Le traditionnel repas du 14 juillet organisé par Le Comité des fêtes des Pennes-Mirabeau fera son retour sur la place Félix Aureille aux Cadeneaux.

2023-07-14 19:00:00 fin : 2023-07-14 00:00:00. .

Cadeneaux Place Félix Aureille

Les Pennes-Mirabeau 13170 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The traditional meal of July 14 organized by the Committee of the festivals of Pennes-Mirabeau will make its return on the place Félix Aureille in Cadeneaux

La tradicional comida del 14 de julio organizada por el Comité des fêtes des Pennes-Mirabeau volverá a la plaza Félix Aureille de Les Cadeneaux

Das traditionelle Essen am 14. Juli, das vom Festkomitee von Les Pennes-Mirabeau organisiert wird, findet wieder auf dem Platz Félix Aureille in Les Cadeneaux statt

