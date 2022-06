Cadences : « Winterreise » Ballet Preljocaj Arcachon, 17 novembre 2022, Arcachon.

25 EUR Tout au long de son parcours Angelin Prejlocaj a diversifié ses sources d’inspiration, questionnant ainsi en permanence le corps et le mouvement au travers des fracas et des espoirs de la société moderne. Le chorégraphe place régulièrement la musique au centre de ses ballets, mais c’est la première fois qu’il crée sur une pièce de Schubert. « Les ballets sur la musique de chambre créent une complicité entre les musiciens, les danseurs et le public ; comme un triangle magique… Les 24 lieder du « Winterreise » de Schubert composent une atmosphère intime que je voudrais partager au cours de ce « Voyage d’hiver », qui en fait est celui de la vie. Je l’imagine comme un jardin d’hiver où les prémices des saisons à venir sont aussi présents. » Un cycle musical majeur où l’émotion ne peut qu’être en résonance avec l’élégance du vocabulaire du chorégraphe.

