Cadences Urbaines : à Rennes, un festival pour découvrir et pratiquer la culture de rue Cadets de Bretagne Rennes, samedi 13 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-13 14:00

Fin : 2024-04-13 22:00

Le festival tout public des Cadets de Bretagne s’offre une seconde édition, le 13 avril 2024. Comme l’an passé, l’ambition de l’événement est de réunir les générations autour de pratiques urbaines alternatives.

Des initiations et des spectacles, tant sportifs que culturels, donneront la cadence d’une journée fédératrice, qui se veut être un temps de fête et de communion pour l’association.

Une après-midi pluridisciplinaire et gratuite pour découvrir, essayer, observer

Dès 14 heures, tout juste après l’ouverture des portes, le festival proposera à ses premiers visiteurs une après-midi éclectique, caractérisée par de nombreuses démonstrations, des initiations et par des temps de pratiques libres. Plusieurs activités sont déjà annoncées : il faudra compter sur le football freestyle, le parkour, le graffiti ou encore sur le basketball 3v3, entre autres.

Les mots de Madeleine, coordinatrice culturelle

“On pourra pratiquer, apprendre ou simplement observer les différents intervenants. Il y en aura pour tous les goûts : de la glisse, des sports de ballons, des ateliers créatifs, entre autres. On mise sur un complexe qui fourmille, sur des activités disséminées par-ci par-là dans notre grand bâtiment, rue d’Antrain.”

Une scène ouverte, pour exprimer son talent devant le public de Cadences Urbaines

Une grande scène ouverte et sonorisée se prépare à recevoir des artistes amateurs ou confirmés désireux de promouvoir leurs talents auprès des festivaliers. Celle-ci rythmera l’après-midi de Cadences Urbaines, entre 14h et 18h.

Venez rapper, danser, chanter, jongler… surprenez les festivaliers ! Certains artistes seront retenus pour se produire une nouvelle fois en fin de soirée, pendant le battle de breakdance alors que l’ambiance sera à son paroxysme.

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes : il suffit de remplir puis de partager ce document à l’adresse suivant : communication@cadets.fr

Un battle de breakdance spectaculaire, pour clore la journée

Point d’orgue du festival l’an passé, le battle de breakdance réunissant certains des meilleurs danseurs de la région aura à nouveau lieu en conclusion de Cadences Urbaines.

Angelo, professeur de Hip-hop aux Cadets de Bretagne, s’en réjouit

“Ça promet d’être une grande fête, non sans enjeux. Près de 70 danseuses et danseurs se disputeront 3 places pour la finale nationale. La compétition, qui s’annonce rude, aura lieu sous les yeux d’un jury professionnel et sur les sons des disques vinyles d’un DJ venu spécialement pour l’occasion.”

Informations pratiques :

Le samedi 13 avril 2024

De 14 heures à 22 heures

Ouverture des portes à 13h30

Entrée gratuite jusqu’à 18 heures

L’accès au battle est soumis à une billetterie. Plus d’informations prochainement

Restauration sur place (sandwicherie)

Accès via le BUS C3 (arrêt Volney) ou via la ligne B du métro (arrêt Gros-Chêne)

Cadets de Bretagne 139 rue d’Antrain, Rennes, Ille-et-Vilaine Maurepas – Patton Rennes 35064 Ille-et-Vilaine