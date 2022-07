Cadences : « Querencia » Cia Antonio Najarro, 23 septembre 2022, .

Cadences : « Querencia » Cia Antonio Najarro



2022-09-23 21:00:00 – 2022-09-23

35 EUR « Querencia » en espagnol évoque le retour aux sources. C’est la trame de travail que se donne Antonio Najarro qui ne cesse de mettre en valeur les codes et les traditions

de la danse espagnole tout en leur offrant une résonance contemporaine. Les seize danseurs interprètent un panorama de la danse espagnole en alliant technicité pointue et éclairs de modernité. Ce travail du retour aux sources se retrouve aussi bien dans la musique avec la partition musicale originale pour ensemble symphonique du pianiste Moisés Sánchez, qui fait écho aux oeuvres des plus grands compositeurs espagnols tels Granados et Albéniz ou au travers des costumes de Yaiza Pinillos, entre tradition et avant-garde. Antonio Najarro est l’un des danseurs de flamenco les plus reconnus d’Espagne. En tant que créateur, ses chorégraphies font partie du répertoire des institutions de danse d’Espagne. En 2002, il a créé la

