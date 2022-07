Cadences : « La leçon » Théâtre du Corps – Pietragalla, Durouault, 25 septembre 2022, .

Cadences : « La leçon » Théâtre du Corps – Pietragalla, Durouault



2022-09-25 21:00:00 – 2022-09-25

35 EUR Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault explorent la théâtralité du mouvement sous toutes ses formes. En questionnant la relation au corps, au temps, à l’intime et à l’autre, ils inventent une méthode unique en son genre où l’acteur danse et le danseur joue. « La Leçon » est une nouvelle expérience autour du verbe dansé, explorant le langage et le corps en mouvement. Dans une classe revisitée en studio de danse un professeur (Julien Derouault) tout puissant règne sur ses élèves. Il prend très vite le contrôle mais finira par perdre le sien. Une nouvelle élève qui rêve de danse et de connaissance est rapidement entraînée par le groupe. Elle apprendra à ses dépens que le savoir est une arme qu’elle ne possédera jamais. « La leçon » est une adaptation dansée et théâtrale magistrale de la pièce culte d’Eugène Ionesco.

Pascal Elliott www.pascalelliott.com

