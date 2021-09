Arcachon Arcachon Arcachon, Gironde Cadences : Cie Sohrab Chitan « Deter » Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Cadences : Cie Sohrab Chitan « Deter » Arcachon, 25 septembre 2021, Arcachon. Cadences : Cie Sohrab Chitan « Deter » 2021-09-25 17:30:00 – 2021-09-25

Arcachon Gironde Chorégraphe : Sohrâb Chitan

Danseurs : Benedetta Agostini, Clara Bessard, Axelle Chagneau, Sohrâb Chitan, Clara Duflo, Rose Fontenas, Cindy Fourgeaud, Raphaëlle Gault, Sarah Paquot, Mathieu Pascal, Elénie Sarciat, Sparrow

Musique : François Pincedé

Violoncelliste : Raphaël Stefanica

La compagnie présente son nouveau projet “Deter”, une pièce puissante, enivrante et déterminée où sont rassemblés 12 danseurs.

