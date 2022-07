Cadences : « Body concert » Ambiguous Dance Company Arcachon, 22 septembre 2022, Arcachon.

Cadences : « Body concert » Ambiguous Dance Company

Rue Gilbert Sore Théâtre Cravey Arcachon Gironde Théâtre Cravey Rue Gilbert Sore

2022-09-22 21:00:00 – 2022-09-22

Théâtre Cravey Rue Gilbert Sore

Arcachon

Gironde

Les artistes coréens gagnent de plus en plus le devant de la scène internationale, confirmant la vitalité créative du pays. C'est notamment le cas d'Ambiguous Dance Company, fondée par Boram Kim, qui présente depuis 2010 « Body Concert » dans le monde entier, sans que le succès ne se démente. Entre farce et clins d'oeil, cette pièce jubilatoire pour sept danseurs propose d'abolir les frontières entre les genres chorégraphiques. Empruntant aussi bien au ballet classique, au hip hop, à la danse contemporaine ou aux raves techno, « Body Concert » invite à une relecture de l'histoire chorégraphique sans se prendre au sérieux, mais sans rien céder non plus à la qualité de l'interprétation. Avec un vrai sens du show et une énergie folle, cette compagnie fait preuve de pédagogie et ravit aussi bien les amateurs éclairés que le grand public. Un spectacle qui rappelle que la danse est une fête !

