Cadences-Bal en Coiron Salle des Fêtes,Lussas (07)

Cadences-Bal en Coiron Salle des Fêtes,Lussas (07), 21 mai 2022, . Cadences-Bal en Coiron

Salle des Fêtes, Lussas (07), le samedi 21 mai à 20:00

Bal Folk à Lussas avec le duo Fermé-Exibard, Hoctomoz et le Mange-Bal. INFOS PRATIQUES ​ Lieu : salle des fêtes de Lussas (au-dessus de la caserne des pompiers) Espace camping gratuit sur place Buvette et petite restauration à partir de 18h30 Bal à partir de 20h ​ PAF : 16 € prix minimum / 18€ prix d’équilibre / 20 € prix de soutien ​ Plus d’infos sur : **https://www.cadences-coiron.com/cadences-bal** RESERVATION : ​ Places limitées, réservation en ligne obligatoire : [https://lite.framacalc.org/w4kpnow2vk-9tb4](https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flite.framacalc.org%2Fw4kpnow2vk-9tb4&data=04%7C01%7C%7Cced036a0732141346f5208da12705509%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637842571093317666%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IKnlKujgkUduGfYE0lxoMEIbCiCSp8I3l2i%2B%2Fg10jqc%3D&reserved=0) *source : événement [Cadences-Bal en Coiron](https://agendatrad.org/e/36272) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

16 / 18 / 20€

avec Duo Fermé Exibard, Hoctomoz et Le Mange Bal Salle des Fêtes,Lussas (07) 36, D259 Salle des Fêtes, 07170 Lussas, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T20:00:00 2022-05-21T00:00:00

Détails Autres Lieu Salle des Fêtes,Lussas (07) Adresse 36, D259 Salle des Fêtes, 07170 Lussas, France lieuville Salle des Fêtes,Lussas (07)

Salle des Fêtes,Lussas (07) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//