Cadences : « Anopas » Cie Art Move Concept, 24 septembre 2022, .

Cadences : « Anopas » Cie Art Move Concept



2022-09-24 21:00:00 – 2022-09-24

35 EUR A travers leur style singulier, Soria Rem et Mehdi Ouachek livrent leurs propres anecdotes mêlant le hip-hop à la fluidité de la danse contemporaine, en passant par les arts du mime. Inspirés depuis toujours par Buster Keaton et Charlie Chaplin, ils partagent avec le public tantôt avec humour, façon cinéma muet, tantôt avec mélancolie, les difficultés et les joies de la voie artistique. Le spectacle « Anopas » met l’accent sur les parcours atypiques des danseurs autour de leurs expériences tumultueuses. Tiraillés entre leur culture d’origine et leur terre d’exil, les chorégraphes s’imprègnent de leur histoire familiale pour alimenter leur art. Ce 6e opus est la suite logique des deux derniers, « Exit » et « Fli ». Les chorégraphes s’amusent à tordre et déformer le réel pour révéler l’extraordinaire. La notion du rêve et celle du conflit intérieur sont omniprésentes.

A travers leur style singulier, Soria Rem et Mehdi Ouachek livrent leurs propres anecdotes mêlant le hip-hop à la fluidité de la danse contemporaine, en passant par les arts du mime. Inspirés depuis toujours par Buster Keaton et Charlie Chaplin, ils partagent avec le public tantôt avec humour, façon cinéma muet, tantôt avec mélancolie, les difficultés et les joies de la voie artistique. Le spectacle « Anopas » met l’accent sur les parcours atypiques des danseurs autour de leurs expériences tumultueuses. Tiraillés entre leur culture d’origine et leur terre d’exil, les chorégraphes s’imprègnent de leur histoire familiale pour alimenter leur art. Ce 6e opus est la suite logique des deux derniers, « Exit » et « Fli ». Les chorégraphes s’amusent à tordre et déformer le réel pour révéler l’extraordinaire. La notion du rêve et celle du conflit intérieur sont omniprésentes.

A travers leur style singulier, Soria Rem et Mehdi Ouachek livrent leurs propres anecdotes mêlant le hip-hop à la fluidité de la danse contemporaine, en passant par les arts du mime. Inspirés depuis toujours par Buster Keaton et Charlie Chaplin, ils partagent avec le public tantôt avec humour, façon cinéma muet, tantôt avec mélancolie, les difficultés et les joies de la voie artistique. Le spectacle « Anopas » met l’accent sur les parcours atypiques des danseurs autour de leurs expériences tumultueuses. Tiraillés entre leur culture d’origine et leur terre d’exil, les chorégraphes s’imprègnent de leur histoire familiale pour alimenter leur art. Ce 6e opus est la suite logique des deux derniers, « Exit » et « Fli ». Les chorégraphes s’amusent à tordre et déformer le réel pour révéler l’extraordinaire. La notion du rêve et celle du conflit intérieur sont omniprésentes.

© Anne GAYAN

dernière mise à jour : 2022-07-03 par