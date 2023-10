Ateliers pour enfant avec l’artiste Claire Dé centre culturel les digitales Caden, 26 octobre 2023 10:00, Caden.

L’artiste Claire Dé développe un travail plastique et photographique pour la jeunesse. A partir de la lecture de son album « Arti Show », Claire Dé invite les enfants à créer des installations gourmandes, en volume, dans lesquelles fruits, légumes et objets défieront les lois de l’équilibre le temps d’une photographie ! Un joyeux cirque visuel pour le plaisir des cinq sens !

Jeudi 26 octobre 10h et 15h

Vendredi 27 octobre 10h et 15h

Enfants de 5 à 10 ans

3€ par famille. Billetterie Festi’mômes

https://www.questembert-communaute.fr/festimomes-fait-son-grand-retour/

Asphodèle :

02 97 26 29 80

asphodele@qc.bzh

centre culturel les digitales 9bis rue de la mairie, caden Caden 56220 Morbihan