Exposition « Nouvelles Visions Surjectives », photographies de Jean-Michel Pouzet centre culturel les digitales Caden, 20 septembre 2023 14:30, Caden.

Exposition « Nouvelles Visions Surjectives », photographies de Jean-Michel Pouzet centre culturel les digitales Caden 20 – 23 septembre

Photographe plasticien, Jean-Michel Pouzet pratique une Photographie contemporaine, minimaliste, coloriste et narrative, où l’interprétation allégorique est de mise. 20 – 23 septembre 1

Photographe plasticien, Jean-Michel Pouzet pratique une Photographie contemporaine, minimaliste, coloriste et narrative, où l’interprétation allégorique est de mise.

L’exposition «Nouvelles visions surjectives » est composée de grands formats qui s’évadent dans des histoires éloignées de toutes objectivité ou subjectivité, où les mots se mettent au niveau des images pour composer des sortes de fabulettes, miroir critique de notre monde actuel.

« L’image et le texte s’entrelacent alors et s’illustrent mutuellement, l’image ayant été le germe de l’idée présentée. Le visiteur est appelé à faire usage des deux lectures : celle du texte, celle de l’image et de les goûter ensemble comme si l’une était le miroir de l’autre, comme si l’écrit plus l’image étaient le texte et la musique d’une « chanson photographique » ». Jean-Michel Pouzet

Tout public

Entrée libre et gratuite

Centre Culturel Les Digitales 9 bis rue de la Mairie-56220 Caden

Du mercredi au samedi et chaque premier dimanche du mois de 14h30 à 18h00. Jusqu’au 25 novembre.

centre culturel les digitales 9bis rue de la mairie, caden Caden 56220 Morbihan