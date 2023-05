Exposition « Glaz » : linogravures de Morgane Chouin Centre culturel les digitales Caden Catégories d’Évènement: Caden

Morbihan Exposition « Glaz » : linogravures de Morgane Chouin Centre culturel les digitales, 7 mai 2023 14:30, Caden. Linogravures bleu outremer inspirées de la faune et de la flore locales. 7 mai – 7 juin 1 GLAZ, bleu en breton… L’imaginaire bleu de Morgane Chouin se décline habituellement sur des paysages urbains ou des bords de mer. Pour les Digitales, elle a réalisé à la main une série de gravures spécifiquement inspirée de notre patrimoine local. Partant de l’origine du nom de Questembert (châtaignier en breton), sa première gravure met en scène les merles et le châtaignier. Espèces végétales et à plumes des environs seront source d’inspiration pour cette exposition originale !

« Ma plaque de linoleum, une fois gravée, devient une matrice singulière à partir de laquelle je peux tirer plusieurs impressions. Entièrement artisanale, je limite ma production à quelques tirages. Chaque tirage est unique, avec des différences d’encrage qui surlignent ou atténuent certains détails. »

