Cadeira, l’éloge de la chaise Médiathèque Marina Tsvetaeva, 22 janvier 2022, Moret-Loing-et-Orvanne.

Médiathèque Marina Tsvetaeva, le samedi 22 janvier 2022 à 16:30

Chaises pour s’asseoir, chaises à filmer, chaises à regarder, Un livre de chaises. Un écran pour les contempler, s’en approcher, les agrandir, les rétrécir, Chaises pour se glisser dessous, grimper dessus. Un corps assis, debout, qui va et vient. Des mots et une voix. Deux langues. Le personnage féminin de Cadeira explore des possibles avec la chaise, avec le langage. Il se promène entre le français et le portugais, faisant le pari que tout le monde le comprend. Et en effet tout le monde le comprend. Du moins tout le monde comprend ses intentions, ses efforts pour dresser les chaises et son corps. Tout le monde comprend que le rapport à l’objet chaise n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît et qu’il nécessite du courage et de s’affranchir des interdits. Ici, aqui, la chaise devient tableau à contempler, l’écran devient miroir en abime.

Entrée libre

Théâtre et vidéo en direct, bilingue français-portugais, tout public dès 2 ans

Médiathèque Marina Tsvetaeva 6 allée de la céramique ecuelles 77250 Moret-Loing-et-Orvanne Moret-Loing-et-Orvanne Écuelles Seine-et-Marne



2022-01-22T16:30:00 2022-01-22T17:30:00