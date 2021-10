Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Cadeaux d’art, exposition-vente d’artisanat Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’évènement: Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Cadeaux d’art, exposition-vente d’artisanat Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 1 novembre 2021, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. Cadeaux d’art, exposition-vente d’artisanat 2021-11-01 10:00:00 – 2022-01-31 12:30:00 Office de tourisme 8 Place des costils

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Pour les fêtes de fin d’année, offrez un cadeau d’art ! L’exposition-vente « Cadeaux d’art » revient à l’Office de tourisme dès le 1er novembre avec de nouvelles idées cadeaux originales. Décoration, bijoux, accessoires, textile, maroquinerie… Une quinzaine d’artisans d’art mobilise leur savoir-faire pour vous proposer des créations uniques à déposer sous le sapin. Pour les petits comme pour les plus grands ; pour les fêtes ou pour un petit plaisir, tous les goûts seront dans la Vitrine des Métiers d’Art ! Entrée libre selon les horaires d’ouverture de l’Office de tourisme de Villedieu Intercom. Fermé le dimanche, le jeudi après-midi et le lundi matin. Pour les fêtes de fin d’année, offrez un cadeau d’art ! L’exposition-vente « Cadeaux d’art » revient à l’Office de tourisme dès le 1er novembre avec de nouvelles idées cadeaux originales. Décoration, bijoux, accessoires, textile, maroquinerie… Une… contact@ot-villedieu.fr +33 2 33 61 05 69 http://ot-villedieu.fr/ Pour les fêtes de fin d’année, offrez un cadeau d’art ! L’exposition-vente « Cadeaux d’art » revient à l’Office de tourisme dès le 1er novembre avec de nouvelles idées cadeaux originales. Décoration, bijoux, accessoires, textile, maroquinerie… Une quinzaine d’artisans d’art mobilise leur savoir-faire pour vous proposer des créations uniques à déposer sous le sapin. Pour les petits comme pour les plus grands ; pour les fêtes ou pour un petit plaisir, tous les goûts seront dans la Vitrine des Métiers d’Art ! Entrée libre selon les horaires d’ouverture de l’Office de tourisme de Villedieu Intercom. Fermé le dimanche, le jeudi après-midi et le lundi matin. dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Autres Lieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Adresse Office de tourisme 8 Place des costils Ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny lieuville 48.83716#-1.22084