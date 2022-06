Cadeau Noël, « Made in Jardin » – Gourmand, 3 décembre 2022, .

Cadeau Noël, « Made in Jardin » – Gourmand

2022-12-03 – 2022-12-03

Ateliers ludiques et créatifs, pour toutes celles et ceux qui veulent faire plaisir d’une autre manière avec un cadeau de Noël, fait maison et en alliance avec le Jardin ! Les ateliers sont adaptés à tous les niveaux et s’adressent à tous (enfants, adolescents, adultes). Alliant théorie et pratique simultanées, les ateliers sont axés sur une pédagogique de l’échange et de l’expérimentation. Le matériel et les supports sont fournis, vous repartez avec un coffret rempli de vos confections.

Ateliers ludiques et créatifs, pour toutes celles et ceux qui veulent faire plaisir d’une autre manière avec un cadeau de Noël, fait maison et en alliance avec le Jardin ! Les ateliers sont adaptés à tous les niveaux et s’adressent à tous (enfants, adolescents, adultes). Alliant théorie et pratique simultanées, les ateliers sont axés sur une pédagogique de l’échange et de l’expérimentation. Le matériel et les supports sont fournis, vous repartez avec un coffret rempli de vos confections.

dernière mise à jour : 2022-03-29 par