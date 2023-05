Visite guidée de Cadéac CADEAC, 1 août 2023, Cadéac.

Cadéac,Hautes-Pyrénées

Cette visite vous fera revivre les heures de gloire de ce village aurois qui a connu des événements historiques forts et dont il reste encore de nombreux témoignages, tels que la tour, l’architecture liée au thermalisme….

2023-08-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-01 12:00:00. EUR.

CADEAC Place de la Fontaine

Cadéac 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



This visit will make you relive the glory hours of this village of Aurois which knew strong historical events and of which there are still many testimonies, such as the tower, the architecture related to the thermalism…

Esta excursión le hará revivir los días de gloria de este pueblo del Aurois, que ha sido testigo de importantes acontecimientos históricos y del que aún quedan numerosos testimonios, como la torre, la arquitectura ligada al balneario…

Auf dieser Tour erleben Sie die Glanzzeiten dieses Aurois-Dorfes, das starke historische Ereignisse erlebt hat und von dem noch viele Zeugnisse erhalten sind, wie z. B. der Turm, die mit dem Thermalbad verbundene Architektur…

