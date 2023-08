Battage à l’ancienne – Cadayrac Cadayrac Salles-la-Source, 3 septembre 2023, Salles-la-Source.

Salles-la-Source,Aveyron

Battage à l’ancienne, exposition de véhicules anciens et défilé de vieux tracteurs le dimanche 4 septembre 2022 en journée place de l’église à Cadayrac..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . .

Cadayrac

Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie



Old-fashioned threshing, exhibition of old vehicles and parade of old tractors on Sunday, September 4, 2022 in the daytime on the church square in Cadayrac.

Trilla a la antigua, exposición de vehículos antiguos y desfile de tractores antiguos el domingo 4 de septiembre de 2022 en la Place de l’Eglise de Cadayrac.

Dreschen nach alter Tradition, Ausstellung von Oldtimern und Parade alter Traktoren am Sonntag, den 4. September 2022, tagsüber auf dem Kirchplatz in Cadayrac.

