Cadavres exquis métropolitains / Ateliers de jeux graphiques et littéraires Médiathèque Nord Luce Courville, 17 juin 2021-17 juin 2021, Nantes. 2021-06-17 Sur inscription

Horaire : 17:30 21:00

Gratuit : oui Public adulte et adolescent Sur inscription En juin, des ateliers de jeux graphiques et littéraires sont proposés, puis, dans le cadre du Voyage à Nantes, une sélection des cadavres exquis tirés du site Internet et des ateliers se convertiront en inscriptions murales aux abords des médiathèques, pour former un parcours pérenne en interaction poétique avec l’espace public, tandis qu’un bus TAN fera voyager les mots. Médiathèque Nord Luce Courville 1 Rue Eugène Thomas Nantes Nord Nantes

