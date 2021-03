Montpellier En traits libres Hérault, Montpellier Cadavre exquis en BD – Un atelier en compagnie de Noémie Weber En traits libres Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

**Atelier gratuit**

**Jauge limitée**

**Inscriptions : [entraitslibres@gmail.com](mailto:entraitslibres@gmail.com)** Chaque participant.e reçoit un carré de papier de la taille d’une case de BD et tire au sort un des 10 mots imposés. À partir de ce mot, il/elle imagine une action ou une situation et la dessine dans sa case. Ensuite, il/elle passe sa case à son/sa voisin.e sur le principe du célèbre jeu d’écriture le cadavre exquis. On continue ainsi jusqu’à ce que chaque histoire ait fait le tour et soit revenue à son initiateur.trice. À ce moment, on dévoile chacune des histoires. Chaque initiateur.trice doit alors imaginer une dernière case, en essayant au maximum d’apporter une conclusion cohérente à l’histoire !

Née en 1971 à Genève, Noémie Weber quitte en 2007 son emploi de professeur de français au collège pour suivre une formation à l’image narrative à L’Iconograf, école de BD basée à Strasbourg. Depuis la fin de sa formation, elle a publié un album jeunesse ( Lulu, le petit mouton qui aimait la viande, éditions Eveil & Découvertes) et diverses illustrations dans la presse jeunesse. Elle signe avec Junk Food Book (Gallimard BD, 2018) sa première bande dessinée.

Sur inscription à entraitslibres@gmail.com

Atelier de bande dessinée sous forme de cadavre exquis – Public adulte

