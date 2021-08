Cadavre exquis en BD Mairie de Colomiers, 19 novembre 2021, Colomiers.

Cadavre exquis en BD

du vendredi 19 novembre au vendredi 24 décembre à Mairie de Colomiers

CADAVRE EXQUIS EN BD Par Laurie Agusti, Quentin Bohuon, Noémie Honein, Elie Huault, Margaux Meissonnier et Paul D’Orlando 19 novembre -24 décembre A la façon d’un cadavre exquis ou de l’émission culte de dessin Du tac au tac, ces six jeunes artistes investissent le temps d’une demi-journée du festival chacun, les vitres de la rambarde du pôle BD du 1er étage du Pavillon. Leur point commun ? Ils ont tous résidé quelques mois à Colomiers pour finaliser un album. Chacune et chacun déploie son univers très personnel sur un même thème, et offre ainsi un très beau cadeau d’anniversaire pour les 10 ans du Pavillon. Et quel panorama sur la jeune création en illustration et BD ! Retrouvez le planning des sessions sur notre site internet. Entrée libre | tout public | 1er étage Pavillon Blanc

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T18:30:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T18:30:00;2021-11-21T14:00:00 2021-11-21T18:30:00;2021-11-22T14:00:00 2021-11-22T18:30:00;2021-11-23T14:00:00 2021-11-23T18:30:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T18:30:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T18:30:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T18:30:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T18:30:00;2021-11-28T14:00:00 2021-11-28T18:30:00;2021-11-29T14:00:00 2021-11-29T18:30:00;2021-11-30T14:00:00 2021-11-30T18:30:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T18:30:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T18:30:00;2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T18:30:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T18:30:00;2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T18:30:00;2021-12-06T14:00:00 2021-12-06T18:30:00;2021-12-07T14:00:00 2021-12-07T18:30:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T18:30:00;2021-12-09T14:00:00 2021-12-09T18:30:00;2021-12-10T14:00:00 2021-12-10T18:30:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T18:30:00;2021-12-12T14:00:00 2021-12-12T18:30:00;2021-12-13T14:00:00 2021-12-13T18:30:00;2021-12-14T14:00:00 2021-12-14T18:30:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T18:30:00;2021-12-16T14:00:00 2021-12-16T18:30:00;2021-12-17T14:00:00 2021-12-17T18:30:00;2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T18:30:00;2021-12-19T14:00:00 2021-12-19T18:30:00;2021-12-20T14:00:00 2021-12-20T18:30:00;2021-12-21T14:00:00 2021-12-21T18:30:00;2021-12-22T14:00:00 2021-12-22T18:30:00;2021-12-23T14:00:00 2021-12-23T18:30:00;2021-12-24T14:00:00 2021-12-24T18:30:00