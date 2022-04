CADAVRE EXQUIS Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez Catégories d’évènement: Castelnau-le-Lez

Castelnau-le-Lez Hérault Castelnau-le-Lez 17.5 17.5 EUR Il est rare que l’on demande à un auteur de ne pas aller au bout de son idée et encore moins de suivre celle d’un autre. C’est

pourtant de cette contrainte acceptée qu’est née Cadavre Exquis, une comédie écrite par 6 auteurs, dans un seul but : VOUS

FAIRE RIRE ! À l’origine, le cadavre exquis est un jeu littéraire qui consiste à composer un texte, un poème, à plusieurs mains. Chaque auteur

ne voit qu’un fragment de l’écrit précédent, qui lui sert de point de départ à sa propre contribution.

Alors oubliez tout ce que vous savez sur le théâtre et venez découvrir cette comédie unique, absurde, folle, drôle et écrite de

infos@trac.fr https://tracfr.wpcomstaging.com/cadavre-exquis-2/

