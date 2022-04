“Cadavre exquis” · Stage photo 12/15 ans Maison du geste et de l’image Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

“Cadavre exquis” · Stage photo 12/15 ans Maison du geste et de l’image, 7 avril 2022, Paris. . payant Tarif en fonction du quotient familial. Détails sur notre site internet.

Participez à un marathon photo collectif où chaque équipe devra répondre à la précédente photographie proposée. Esprit décalé, humour, détournement et réappropriation sont les maîtres mots de Marie Hudelot, photographe qui encadrera ce stage. À la manière d’un marathon photo constitué de plusieurs petites équipes, il s’agira de construire un cadavre exquis photographique dans lequel chaque équipe devra répondre à la précédente photographie proposée. Le thème: « fraternité/sororité », étant le fil conducteur du stage et des créations, les photographes seront ainsi inviter à illustrer les proverbes « qui se ressemble s’assemble » et « les opposés s’attirent » par le biais de différentes méthodes et techniques de prises de vue, mise en scène et outils de post production, comme le jeu de double, du miroir, des contraires, complémentarité, cadre dans le cadre, champs or champs… L’esprit décalé, l‘humour, le détournement et la réappropriation restent les maîtres mots de l’artiste photographe qui encadrera ce stage. Maison du geste et de l’image 42 rue Saint-Denis 75001 Paris Contact : https://www.mgi-paris.org 0142363352 info@mgi-paris.org https://www.facebook.com/maisongesteimage/ https://www.facebook.com/maisongesteimage/ https://www.mgi-paris.org/stage-photo-vacances-hiver-fevrier-2022-marie-hudelot/

